#Roman francophone

Les Mouches d'Automne

Irène Némirovsky

Tatiana Ivanovna a voué toute son existence à la famille Karine, qu'elle a vus naître, grandir et dont elle a partagé le quotidien. Lorsque la révolution russe les contraint à fuir leur domaine, elle les accompagne d'abord à Odessa, puis jusqu'à Paris, dans un modeste appartement du quartier des Ternes. Avec une finesse d'observation remarquable et une délicatesse toute tchékhovienne, Irène Némirovsky dépeint les tourments, les regrets et la mélancolie de ces exilés, derniers témoins d'un monde désormais révolu.

Par Irène Némirovsky
Chez La Part Commune

|

Auteur

Irène Némirovsky

Editeur

La Part Commune

Genre

Littérature française

Les Mouches d'Automne

Irène Némirovsky

Paru le 06/11/2025

90 pages

La Part Commune

6,50 €

9782844185259
