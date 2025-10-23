Les Mouches d'Automne

Tatiana Ivanovna a voué toute son existence à la famille Karine, qu'elle a vus naître, grandir et dont elle a partagé le quotidien. Lorsque la révolution russe les contraint à fuir leur domaine, elle les accompagne d'abord à Odessa, puis jusqu'à Paris, dans un modeste appartement du quartier des Ternes. Avec une finesse d'observation remarquable et une délicatesse toute tchékhovienne, Irène Némirovsky dépeint les tourments, les regrets et la mélancolie de ces exilés, derniers témoins d'un monde désormais révolu.