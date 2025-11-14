Le voyage interdit

"A travers un récit remarquable qui, souvent, n'est pas loin de mêler à l'enquête, le roman d'aventures et d'espionnage, Anne-Isabelle Tollet raconte l'Iran comme il est vraiment : un pays complexe, déchiré, résiliant et surtout, plein de paradoxes". Marianne Depuis les émeutes qui ont secoué l'Iran après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, les journalistes occidentaux n'obtiennent plus de visas pour la République islamique. Qu'à cela ne tienne, Anne-Isabelle Tollet, grand reporter, choisit d'embarquer incognito avec un tour operator. Elle sera touriste le jour et journaliste la nuit. Sous la surveillance d'un guide la journée, clandestine la nuit, elle n'hésite pas à aller à la rencontre de ce peuple étouffé par des dogmes religieux et une répression implacable. Entre peur et espoir, drames et absurdités, elle nous entraîne dans un périple où le danger rôde à chaque coin de rue. Un récit trépidant au coeur de l'un des régimes les plus répressifs et fermés au monde. Anne-Isabelle Tollet est grand reporter spécialisée depuis 2007 dans les zones sensibles telles que l'Afghanistan, le Pakistan et l'Iran. Elle a publié Blasphème (avec Asia Bibi, XO 2011), Enfin libre ! (Le Rocher, 2020), ainsi que La mort n'est pas une solution (Le Rocher, 2015).