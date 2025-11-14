Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le voyage interdit

Anne-Isabelle Tollet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"A travers un récit remarquable qui, souvent, n'est pas loin de mêler à l'enquête, le roman d'aventures et d'espionnage, Anne-Isabelle Tollet raconte l'Iran comme il est vraiment : un pays complexe, déchiré, résiliant et surtout, plein de paradoxes". Marianne Depuis les émeutes qui ont secoué l'Iran après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, les journalistes occidentaux n'obtiennent plus de visas pour la République islamique. Qu'à cela ne tienne, Anne-Isabelle Tollet, grand reporter, choisit d'embarquer incognito avec un tour operator. Elle sera touriste le jour et journaliste la nuit. Sous la surveillance d'un guide la journée, clandestine la nuit, elle n'hésite pas à aller à la rencontre de ce peuple étouffé par des dogmes religieux et une répression implacable. Entre peur et espoir, drames et absurdités, elle nous entraîne dans un périple où le danger rôde à chaque coin de rue. Un récit trépidant au coeur de l'un des régimes les plus répressifs et fermés au monde. Anne-Isabelle Tollet est grand reporter spécialisée depuis 2007 dans les zones sensibles telles que l'Afghanistan, le Pakistan et l'Iran. Elle a publié Blasphème (avec Asia Bibi, XO 2011), Enfin libre ! (Le Rocher, 2020), ainsi que La mort n'est pas une solution (Le Rocher, 2015).

Par Anne-Isabelle Tollet
Chez Points

|

Auteur

Anne-Isabelle Tollet

Editeur

Points

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le voyage interdit par Anne-Isabelle Tollet

Commenter ce livre

 

Le voyage interdit

Anne-Isabelle Tollet

Paru le 14/11/2025

192 pages

Points

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041424511
9791041424511
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.