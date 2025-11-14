Ralph Azham Intégrale Tome 2

Afin de vaincre le terrible Vom Syrus, Ralph Azham se résout à faire alliance avec le roi, puis se met à la recherche de la baguette d'Anghtar, jalousement gardée par de dangereux magiciens. Une quête qui va peut-être plonger l'Elu déchu vers un destin exceptionnel. Au risque de le replonger dans de nouveaux dangers, comme par exemple l'exercice du pouvoir ou encore l'amour... Ralph Azham, la grande saga médiévale de Lewis Trondheim, s'achève avec majesté dans le second volume de cette intégrale exceptionnelle. Imaginaire foisonnant, humour à froid, personnages complexes, magie et grande aventure : rien ne manque pour faire de ce récit un indispensable du neuvième art. A noter que les deux tomes, qui sortent simultanément, proposent des couvertures qui, assemblées, forment une seule grande image !