#Imaginaire

Ralph Azham Intégrale Tome 2

Lewis Trondheim, Trondheim

ActuaLitté
Afin de vaincre le terrible Vom Syrus, Ralph Azham se résout à faire alliance avec le roi, puis se met à la recherche de la baguette d'Anghtar, jalousement gardée par de dangereux magiciens. Une quête qui va peut-être plonger l'Elu déchu vers un destin exceptionnel. Au risque de le replonger dans de nouveaux dangers, comme par exemple l'exercice du pouvoir ou encore l'amour... Ralph Azham, la grande saga médiévale de Lewis Trondheim, s'achève avec majesté dans le second volume de cette intégrale exceptionnelle. Imaginaire foisonnant, humour à froid, personnages complexes, magie et grande aventure : rien ne manque pour faire de ce récit un indispensable du neuvième art. A noter que les deux tomes, qui sortent simultanément, proposent des couvertures qui, assemblées, forment une seule grande image !

Par Lewis Trondheim, Trondheim
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Lewis Trondheim, Trondheim

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Fantasy

Retrouver tous les articles sur Ralph Azham Intégrale Tome 2

Commenter ce livre

 

Ralph Azham Intégrale Tome 2

Lewis Trondheim, Trondheim

Paru le 14/11/2025

296 pages

Editions Dupuis

39,00 €

ActuaLitté
9791034768844
© Notice établie par ORB
