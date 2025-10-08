L'existence

Vincent Tholomé vient avec ce livre faire la somme d'une " existence poétique ". Les poèmes sont ceux d'Anton Nijkov que l'auteur aurait découverts dans une ancienne friche industrielle, parcourant les murs des bâtiments. Nijkov était graphomane, il avait son monde, il a laissé au notre des phrases sous forme de slogans, d'apostrophes ou de lettres poétiques. Tholomé les retranscrit pour nous, dans un livre qui se situe hors du temps et convoque des voix qui peuvent faire trembler nos corps et nos certitudes pour dire JE existe encore. JE est joie.