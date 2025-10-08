Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'existence

Vincent Tholomé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vincent Tholomé vient avec ce livre faire la somme d'une " existence poétique ". Les poèmes sont ceux d'Anton Nijkov que l'auteur aurait découverts dans une ancienne friche industrielle, parcourant les murs des bâtiments. Nijkov était graphomane, il avait son monde, il a laissé au notre des phrases sous forme de slogans, d'apostrophes ou de lettres poétiques. Tholomé les retranscrit pour nous, dans un livre qui se situe hors du temps et convoque des voix qui peuvent faire trembler nos corps et nos certitudes pour dire JE existe encore. JE est joie.

Par Vincent Tholomé
Chez Dernier télégramme

|

Auteur

Vincent Tholomé

Editeur

Dernier télégramme

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'existence par Vincent Tholomé

Commenter ce livre

 

L'existence

Vincent Tholomé

Paru le 15/10/2025

Dernier télégramme

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791097146740
9791097146740
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.