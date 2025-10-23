Inscription
#Bande dessinée jeunesse

L'Ours-Roi

Maja Lunde, Hans Jorgen Sandnes, Aude Pasquier

ActuaLitté
Comme à son habitude, avant d'aller travailler, Liv part dans la forêt saluer ses amis animaux. Soudain, des buissons bruissent et des branches craquent. Avant que Liv puisse faire quoi que ce soit, un énorme ours blanc se tient devant elle. Pendant ce temps, au loin, une reine maléfique règne sur un royaume de plus en plus aride. Elle a jeté un sort à l'ours blanc et à la nature. Lorsque Liv et l'ours se rencontrent, le mal n'est plus si loin, et Liv doit mener une bataille acharnée pour sauver Ours-Roi et le monde.

Par Maja Lunde, Hans Jorgen Sandnes, Aude Pasquier
Chez Jungle

|

Auteur

Maja Lunde, Hans Jorgen Sandnes, Aude Pasquier

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

L'Ours-Roi

Maja Lunde, Hans Jorgen Sandnes trad. Aude Pasquier

Paru le 23/10/2025

Jungle

18,00 €

ActuaLitté
9782822247399
