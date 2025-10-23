L'Ours-Roi

Comme à son habitude, avant d'aller travailler, Liv part dans la forêt saluer ses amis animaux. Soudain, des buissons bruissent et des branches craquent. Avant que Liv puisse faire quoi que ce soit, un énorme ours blanc se tient devant elle. Pendant ce temps, au loin, une reine maléfique règne sur un royaume de plus en plus aride. Elle a jeté un sort à l'ours blanc et à la nature. Lorsque Liv et l'ours se rencontrent, le mal n'est plus si loin, et Liv doit mener une bataille acharnée pour sauver Ours-Roi et le monde.