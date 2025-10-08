J'aime le piment

Dans ce livre, Sonia Lounes partage sa passion et signe une véritable encyclopédie pour tout savoir sur le piment. Quelle est son origine ? Comment fonctionne l'échelle de Scoville ? Quel est le piment le plus fort ? Quelles sont les meilleures astuces pour le cuisiner ? Où trouve-t-on les meilleures sauces ? Connaissez-vous le piment végétarien ? Quelle est l'origine de la harissa et du tabasco ? Pourquoi le piment est-il un super-aliment ? Est-il vrai qu'il permet de lutter contre l'obésité, qu'on l'utilise en parfumerie et même dans les armes de guerre ? Le piment est-il aphrodisiaque ? Peut-on mourir en mangeant un piment trop puissant ?