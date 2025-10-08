Inscription
#Essais

Les 50 stars de la Coupe du monde 2026

Gérard Schaller

ActuaLitté
Découvrez les portraits des 50 stars de la Coupe du monde 2026 ! Le 11 juin 2026, débutera la 23e édition de la Coupe du monde. L'immense Lionel Messi remettra en jeu son statut de champion du monde. Il sera alors âgé de 38 ans et disputera sa 6e phase finale, établissant un record qu'il partagera avec son inséparable rival Cristiano Ronaldo, 41 ans... Une génération - celle de Modri ? ou Lewandowski - va faire ses adieux. Une autre tout aussi exceptionnelle arrive, emmenée par Yamal, Bellingham, Pedri, Musiala ou Wirtz. Pour tout savoir sur les stars de la Coupe du monde 2026, de Mbappé à Kane, de Raphinha à De Bruyne, de Vinícius à van Dijk, de Salah à Courtois, et bien d'autres encore, découvrez leurs caractéristiques, leurs points forts, leurs statistiques, leurs records dans ce livre

Par Gérard Schaller
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Gérard Schaller

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Football

Les 50 stars de la Coupe du monde 2026

Gérard Schaller

Paru le 08/10/2025

128 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

ActuaLitté
9791042902704
