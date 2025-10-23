Les Illuminations ou Rimbaud l'Obscur

Stuttgart, 1875. Rimbaud remet ses Illuminationsà Verlaine, récemment sorti de prison. Il vient d'avoir 20 ans et n'écrira jamais plus de poésie. Cet ouvrage offre cette oeuvre ultime de Rimbaud, accompagnée d'un essai, d'une introduction et de notes. Stuttgart, fin février 1875. Recevant la visite de Verlaine récemment sorti de prison, Rimbaud lui confie ses poèmes en prose. "Pour être imprimés" , précisera dans une lettre l'auteur des Poètes maudits. Le dossier, selon toute apparence, est classé mais incomplètement mis au net. L'homme est pressé. Il a eu 20 ans le 20 octobre précédent. Il n'écrira plus de poésie, c'est fini. Au centre de cet ouvrage, on trouvera le texte annoté des Illuminations : Rimbaud en belle page, brefs commentaires en vis-à-vis. Une introduction intitulée "Un livre en devenir" retrace l'histoire mouvementée du manuscrit, de son édition et des débats qui l'ont accompagnée. Un essai intitulé "L'Ecriture de l'énigme" clôt le livre. Il montre que la très réelle obscurité du recueil n'empêche ni l'approche du sens, ni le plaisir du texte, dont elle multiplie la productivité sémantique et esthétique. Elle ne défie le lecteur que pour aiguiser son besoin de comprendre et satisfaire, de la part de l'auteur, son désir d'être compris.