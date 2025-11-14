Inscription
#Beaux livres

Amigurumis en vacances à la plage et en forêt

Emilie Penou, Fabrice Besse, Sonia Roy

ActuaLitté
15 amigurumis pour redécouvrir l'univers de la célèbre poupée Barbie L'univers de la poupée Barbie rassemble toutes les générations et dans ce livre Emilie Penou nous propose de le redécouvrir grâce aux amigurumis ! Crochetez des amigurumis inspirés des objets iconiques de l'univers de Barbie : le camper de Barbie, sa bouée de plage, son petit chien... Des créations fantaisie à la portée de votre crochet grâce à des explications détaillées et des pas-à-pas adaptés à tous les niveaux ! Un livre tout-en-un qui associe DIY et jeu pour de très beaux souvenirs en famille.

Par Emilie Penou, Fabrice Besse, Sonia Roy
Chez Marie Claire Editions

|

Auteur

Emilie Penou, Fabrice Besse, Sonia Roy

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Couture, tricot

Amigurumis en vacances à la plage et en forêt

Emilie Penou

Paru le 14/11/2025

128 pages

Marie Claire Editions

18,90 €

