#Roman jeunesse

Kimi Kimura et la Cata des Contes

H Lenoir, Bastien Quignon, Hélène Lenoir

ActuaLitté
Imagine, tu as 11 ans et tu t'appelles Kimi Kimura. Tu es dingue de mythologies et de légendes du monde entier. Imagine, un soir débarque dans ton salon le Père Noël (oui, oui, le vrai). Et il te demande un sacré coup de main : arrêter la Grande Souris qui vole les dents de lait des enfants de la TERRE ENTIERE. Imagine, tu vas devoir voyager de pays en pays pour monter une équipe de héros légendaires ! IMAGINE ! Que fais-tu ? Choix 1 : Minute pap's ! On te prend pour une bleusaille ? Le Père Noël, t'y crois pas, merci bonsoir. Choix 2 : A NOUS DEUX, la Grande Souris !

Par H Lenoir, Bastien Quignon, Hélène Lenoir
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

H Lenoir, Bastien Quignon, Hélène Lenoir

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Paru le 08/10/2025

304 pages

Sarbacane Editions

13,90 €

