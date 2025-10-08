Kimi Kimura et la Cata des Contes

Imagine, tu as 11 ans et tu t'appelles Kimi Kimura. Tu es dingue de mythologies et de légendes du monde entier. Imagine, un soir débarque dans ton salon le Père Noël (oui, oui, le vrai). Et il te demande un sacré coup de main : arrêter la Grande Souris qui vole les dents de lait des enfants de la TERRE ENTIERE. Imagine, tu vas devoir voyager de pays en pays pour monter une équipe de héros légendaires ! IMAGINE ! Que fais-tu ? Choix 1 : Minute pap's ! On te prend pour une bleusaille ? Le Père Noël, t'y crois pas, merci bonsoir. Choix 2 : A NOUS DEUX, la Grande Souris !