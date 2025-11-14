Vivre des Béatitudes

"Au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour ! " Saint Jean de la Croix nous rappelle ici que Dieu, comme un bon professeur, a fourni le "sujet d'examen" par avance : il portera sur l'amour que nous avons eu pour lui et pour notre prochain. Pour pénétrer le sens véritable du commandement de l'amour, ce livre nous guide sur le chemin des huit béatitudes prononcées par le Christ. Celles-ci dessinent en effet pour nous le visage de la charité fraternelle dans toute sa profondeur surnaturelle. Elles sont comme un condensé du message évangélique. C'est toute l'ambition de cet ouvrage : fournir quelques clés de lecture afin d'expérimenter qu'il suffit d'aimer, que rien n'est plus essentiel qu'aimer comme Dieu nous aime. Ce livre s'inscrit au sein des parcours Maranatha, à découvrir seul, à partager à plusieurs ou à vivre en paroisse.