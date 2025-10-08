Enquêtes psychologiques

Loin des troubles psychopathologiques les plus courants, nous suivons pas à pas le psychologue Grégory Michel, qui, à la manière de Sherlock Holmes, observe, écoute, enquête et finit par débusquer l'origine de la souffrance psychique de ses patients. Cet ouvrage nous permet de découvrir, de façon très accessible et sensible, des souffrances psychiques de l'enfance à l'âge adulte qui résonnent fortement avec les maux de notre société. Dysmorphophobie, trouble de conversion, helicopter parenting, bovarysme, doomscrolling, HPI, phobie d'impulsion, addiction au sexe, mobbing ou encore automutilations non suicidaires. Un témoignage captivant d'un clinicien et chercheur expérimenté qui, face à la complexité de la psyché humaine, partage son approche, ses connaissances scientifiques et nous donne des clefs thérapeutiques.