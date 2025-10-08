Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Enquêtes psychologiques

Grégory Michel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Loin des troubles psychopathologiques les plus courants, nous suivons pas à pas le psychologue Grégory Michel, qui, à la manière de Sherlock Holmes, observe, écoute, enquête et finit par débusquer l'origine de la souffrance psychique de ses patients. Cet ouvrage nous permet de découvrir, de façon très accessible et sensible, des souffrances psychiques de l'enfance à l'âge adulte qui résonnent fortement avec les maux de notre société. Dysmorphophobie, trouble de conversion, helicopter parenting, bovarysme, doomscrolling, HPI, phobie d'impulsion, addiction au sexe, mobbing ou encore automutilations non suicidaires. Un témoignage captivant d'un clinicien et chercheur expérimenté qui, face à la complexité de la psyché humaine, partage son approche, ses connaissances scientifiques et nous donne des clefs thérapeutiques.

Par Grégory Michel
Chez Humensciences

|

Auteur

Grégory Michel

Editeur

Humensciences

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Enquêtes psychologiques par Grégory Michel

Commenter ce livre

 

Enquêtes psychologiques

Grégory Michel

Paru le 08/10/2025

Humensciences

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040301127
9791040301127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.