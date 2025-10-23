Guide de données astronomiques pour l'année 2026 pour les astronomes professionnels ou amateurs. Ce guide est conçu pour répondre aux besoins de l'observateur, aussi bien professionnel qu'amateur : - les positions des astres sont données mois par mois pour préparer les observations : tous les astres du mois sont lisibles d'un seul coup d'oeil ; - un chapitre entier est dédié aux méthodes d'observation de différents phénomènes : l'observateur a toutes les clefs pour réaliser des observations scientifiquement utilisables, intégrer un réseau d'observateurs et contribuer ainsi à l'amélioration de la recherche ; - les explications nécessaires à l'utilisation des éphémérides sont accompagnées d'exemples ; - une multitude d'informations sur les phénomènes observables sont communiquées agrémentées de cartes ; - les notions de calendriers, d'échelle de temps et autres connaissances indispensables sont rappelées.