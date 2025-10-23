Inscription
#Essais

Guide de données astronomiques

IMCCE, Noël Dimarcq, Valéry Lainey

Guide de données astronomiques pour l'année 2026 pour les astronomes professionnels ou amateurs. Ce guide est conçu pour répondre aux besoins de l'observateur, aussi bien professionnel qu'amateur : - les positions des astres sont données mois par mois pour préparer les observations : tous les astres du mois sont lisibles d'un seul coup d'oeil ; - un chapitre entier est dédié aux méthodes d'observation de différents phénomènes : l'observateur a toutes les clefs pour réaliser des observations scientifiquement utilisables, intégrer un réseau d'observateurs et contribuer ainsi à l'amélioration de la recherche ; - les explications nécessaires à l'utilisation des éphémérides sont accompagnées d'exemples ; - une multitude d'informations sur les phénomènes observables sont communiquées agrémentées de cartes ; - les notions de calendriers, d'échelle de temps et autres connaissances indispensables sont rappelées.

Observation du ciel

Paru le 23/10/2025

384 pages

19,00 €

9782759838240
