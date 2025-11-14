DC Christmas

Depuis ses origines, DC a toujours participé aux festivités de noël, en offrant à ses lecteurs pléthore de récits super-héroïques inédits pour les accompagner pendant les fêtes. Qu'il soit question d'aider le Père Noël pour Superman, de tout faire pour qu'un enfant reçoive bien un présent pour Flash, de chanter des cantiques avec les forces de l'ordre pour Batman ou de ruiner les fêtes de façon mémorable pour le Joker, ses récits - souvent porteurs de légèreté, d'espoir et témoins de leur temps - ont marqué l'histoire de la maison. Il est temps aujourd'hui de se replonger dans cette tradition éditoriale, et de parcourir l'histoire de DC en quête des ses meilleurs récits de noël !