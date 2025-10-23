LOSC, 80 ans d'histoire et de fierté

L'histoire du LOSC est riche et ancienne. Elle est faite de hauts et de bas, de tristesses et de joies. A travers des thématiques originales, je raconte les grands moments vécus par le club depuis sa création en 1944. Pourquoi le LOSC est un club à part ? Pourquoi son histoire mérite d'être connue et qui sont les grands hommes qui ont écrit sa légende, décennie après décennie ? Un bel ouvrage illustré, accessible mais pointu à la fois, à destination des amoureux du club comme de ceux qui ne le connaissent pas (encore).