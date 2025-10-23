Inscription
#Essais

LOSC, 80 ans d'histoire et de fierté

Maxime Pousset, Martine Aubry, Olivier Létang

ActuaLitté
L'histoire du LOSC est riche et ancienne. Elle est faite de hauts et de bas, de tristesses et de joies. A travers des thématiques originales, je raconte les grands moments vécus par le club depuis sa création en 1944. Pourquoi le LOSC est un club à part ? Pourquoi son histoire mérite d'être connue et qui sont les grands hommes qui ont écrit sa légende, décennie après décennie ? Un bel ouvrage illustré, accessible mais pointu à la fois, à destination des amoureux du club comme de ceux qui ne le connaissent pas (encore).

Par Maxime Pousset, Martine Aubry, Olivier Létang
Editions Amphora

|

Auteur

Maxime Pousset, Martine Aubry, Olivier Létang

Editeur

Editions Amphora

Genre

Football

LOSC, 80 ans d'histoire et de fierté

Maxime Pousset

Paru le 23/10/2025

176 pages

Editions Amphora

34,95 €

9782757606742
© Notice établie par ORB
