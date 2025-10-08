Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Comics

Black Widow : L'intégrale 1993-1998 (T03)

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Black Widow n'a besoin de personne pour infiltrer les réseaux d'espionnage du globe, mais elle sait s'entourer quand il le faut : elle accepte l'aide de Daredevil pour enquêter sur le meurtre d'agents du S. H. I. E. L. D. , et celle de Nick Fury pour une mission périlleuse en Russie ! Ce recueil rassemble plusieurs sagas complètes et des one-shots des années 90, dont certaines histoires inédites en France, comme Daredevil/Black Widow : Abattoir par Jim Starlin et Joe Chiodo, ou encore la saga Journey Into Mystery signée Scott Lobdell et Randy Green !

Par Collectif
Chez Panini comics

|

Auteur

Collectif

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Black Widow : L'intégrale 1993-1998 (T03) par Collectif

Commenter ce livre

 

Black Widow : L'intégrale 1993-1998 (T03)

Collectif

Paru le 08/10/2025

264 pages

Panini comics

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039138352
9791039138352
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.