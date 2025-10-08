Black Widow : L'intégrale 1993-1998 (T03)

Black Widow n'a besoin de personne pour infiltrer les réseaux d'espionnage du globe, mais elle sait s'entourer quand il le faut : elle accepte l'aide de Daredevil pour enquêter sur le meurtre d'agents du S. H. I. E. L. D. , et celle de Nick Fury pour une mission périlleuse en Russie ! Ce recueil rassemble plusieurs sagas complètes et des one-shots des années 90, dont certaines histoires inédites en France, comme Daredevil/Black Widow : Abattoir par Jim Starlin et Joe Chiodo, ou encore la saga Journey Into Mystery signée Scott Lobdell et Randy Green !