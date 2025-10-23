Derrière la lumière

Cela fait longtemps que je ressens le besoin de tout vous raconter. Dans ces pages, je vous propose un voyage intime : un retour sur ma jeunesse et une rétrospective sincère de mes dix années passées sur YouTube. Tout a commencé un peu par hasard, avec quelques vidéos tournées dans ma chambre. Aujourd'hui, vous êtes près de 30 millions à me suivre. C'est fou, inimaginable, et profondément touchant. Ce livre est l'occasion pour moi de revenir sur les moments clés, les rencontres marquantes et les expériences qui m'ont façonné. Je vous livre ce que j'ai appris, sans filtre. Je parle de tout ce qui a compté dans mon parcours : la musculation, bien sûr, mais aussi des sujets de société, parfois même de politique. Je vous parle également de mon éducation, des valeurs qui m'ont été transmises, du rôle essentiel de ma famille... et de mon incroyable histoire d'amour avec Justine, alias Juju Fitcats. Mon souhait, à travers ce livre, est simple : vous montrer qui je suis vraiment. Au-delà des polémiques, des clichés et des idées reçues. J'espère que ces pages pourront vous inspirer. Vous qui découvrez ici les coulisses de mon parcours, les secrets de cette success story que je n'aurais jamais imaginée... et que je vous dois entièrement.