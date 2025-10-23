Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Derrière la lumière

Tibo Inshape

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cela fait longtemps que je ressens le besoin de tout vous raconter. Dans ces pages, je vous propose un voyage intime : un retour sur ma jeunesse et une rétrospective sincère de mes dix années passées sur YouTube. Tout a commencé un peu par hasard, avec quelques vidéos tournées dans ma chambre. Aujourd'hui, vous êtes près de 30 millions à me suivre. C'est fou, inimaginable, et profondément touchant. Ce livre est l'occasion pour moi de revenir sur les moments clés, les rencontres marquantes et les expériences qui m'ont façonné. Je vous livre ce que j'ai appris, sans filtre. Je parle de tout ce qui a compté dans mon parcours : la musculation, bien sûr, mais aussi des sujets de société, parfois même de politique. Je vous parle également de mon éducation, des valeurs qui m'ont été transmises, du rôle essentiel de ma famille... et de mon incroyable histoire d'amour avec Justine, alias Juju Fitcats. Mon souhait, à travers ce livre, est simple : vous montrer qui je suis vraiment. Au-delà des polémiques, des clichés et des idées reçues. J'espère que ces pages pourront vous inspirer. Vous qui découvrez ici les coulisses de mon parcours, les secrets de cette success story que je n'aurais jamais imaginée... et que je vous dois entièrement.

Par Tibo Inshape
Chez Editions Amphora

|

Auteur

Tibo Inshape

Editeur

Editions Amphora

Genre

Technique et entraînement

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Derrière la lumière par Tibo Inshape

Commenter ce livre

 

Derrière la lumière

Tibo Inshape

Paru le 23/10/2025

224 pages

Editions Amphora

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757606643
9782757606643
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.