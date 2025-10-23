Inscription
#Beaux livres

La magie de Noël

Marmiton

Toute la magie de Noël sur vos tables de fêtes ! Marre du chapon de Noël, de la traditionnelle bûche et des huîtres en entrée ? Faites de votre repas de Noël un moment inoubliable avec des recettes aussi originales que délicieuses qui raviront vos convives. Macarons chèvre et miel Poêlée de rouget à la clémentine Tiramisu aux marrons... et plein d'autres recettes savoureuses ! Cette année, Marmiton vous offre un menu plus festif que jamais pour impressionner à coup sûr vos invités. Avec des plats simples à réaliser et grandioses , préparez-vous pour un Noël enchanté !

Par Marmiton
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Marmiton

Editeur

Michel Lafon

Genre

Menus de fête, réceptions

9782749962979
