Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

D'un quai à l'autre

Silvana Editoriale, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'industrialisation des ports et la construction des gares au XIXe siècle ont changé la physionomie des villes en même temps qu'elles ont renforcé leur identité : modifications du tracé de certaines rues pour aménager le passage des voies ferrées, mâts de bateaux dépassant les immeubles, son des cornes et des sifflets, fumées et vapeurs, etc. Ces nouveaux paysages ont suscité l'intérêt des peintres, des photographes, des écrivains. A travers leur regard, les fumées étouffantes se font volutes mystérieuses, les feux de signalisation se transforment en halos fantomatiques, les architectures métalliques et les rails jouent avec les lignes de fuite de la composition, le salingue resplendit de beauté, la machine devient le personnage central de l'oeuvre. Le quai peut être celui de la gare ou des docks, servir à l'embarquement des personnes ou au chargement des marchandises, se situer dans une grande capitale ou une petite bourgade. L'exposition présentera aux visiteurs une quarantaine d'oeuvres réalisées dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Parmi elles : Les docks de Cardiff par Lionel Walden (Musée d'Orsay, 1896) ou encore Les Quais de Bordeaux par Alfred Smith (Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 1892), mais aussi des photographies d'après une collection de plaques de verre anciennes conservées au musée des Beaux-Arts de Libourne, et ce, afin de confronter la vision des artistes peintres à celle des photographes. Tous ont été fascinés par ces nouveaux paysages industriels, entre fantasme esthétique et quête documentaire d'une modernité en train de se construire.

Par Silvana Editoriale, A préciser
Chez Silvana Editoriale

|

Auteur

Silvana Editoriale, A préciser

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Muséologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur D'un quai à l'autre par Silvana Editoriale, A préciser

Commenter ce livre

 

D'un quai à l'autre

Silvana Editoriale, A préciser

Paru le 14/11/2025

64 pages

Silvana Editoriale

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788836662944
9788836662944
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.