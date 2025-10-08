Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mes 24 prières pour attendre Noël

Marie Paruit

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque jour de l'Avent, tire une carte et découvre une jolie prière pour préparer ton coeur à Noël ! Des prières pour attendre Noël Chaque jour, l'enfant peut tirer une carte et lire une courte prière, simple et lumineuse, adaptée aux plus petits, pour patienter jusqu'au soir de Noël. Chaque prière est un moment pour réfléchir à ce qu'il y a de plus important dans la période de l'Avent : être avec ceux qu'on aime, faire attention à la beauté des petits moments du quotidien, préparer son coeur à recevoir la venue de Jésus. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année Avec sa boîte en forme de boîte d'allumettes et ses jolies illustrations signées Marie Paruit, cette boîte de prières est un cadeau original à offrir pendant les fêtes. Un petit prix pour un joli geste qui apporte un peu de sérénité et de douceur dans l'attente de Noël.

Par Marie Paruit
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Marie Paruit

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes 24 prières pour attendre Noël par Marie Paruit

Commenter ce livre

 

Mes 24 prières pour attendre Noël

Marie Paruit

Paru le 08/10/2025

24 pages

Bayard jeunesse

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036385025
9791036385025
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.