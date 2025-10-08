Mes 24 prières pour attendre Noël

Chaque jour de l'Avent, tire une carte et découvre une jolie prière pour préparer ton coeur à Noël ! Des prières pour attendre Noël Chaque jour, l'enfant peut tirer une carte et lire une courte prière, simple et lumineuse, adaptée aux plus petits, pour patienter jusqu'au soir de Noël. Chaque prière est un moment pour réfléchir à ce qu'il y a de plus important dans la période de l'Avent : être avec ceux qu'on aime, faire attention à la beauté des petits moments du quotidien, préparer son coeur à recevoir la venue de Jésus. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année Avec sa boîte en forme de boîte d'allumettes et ses jolies illustrations signées Marie Paruit, cette boîte de prières est un cadeau original à offrir pendant les fêtes. Un petit prix pour un joli geste qui apporte un peu de sérénité et de douceur dans l'attente de Noël.