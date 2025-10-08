Inscription
Mon calendrier de l'Avent

Laurent Simon, Caroline Celle

Un merveilleux calendrier de l'Avent pour accompagner les petits jusqu'à Noël. Un calendrier pour attendre dans la joie Ce triptyque propose un décor atemporel et féérique, propice à l'émerveillement des petits. Chaque jour, du 1er au 25 décembre, les enfants peuvent ouvrir une fenêtre : petit à petit, le décor s'anime, et le village prend vie. Les illustrations douces et chaleureuses de Laurent Simon font de ce calendrier un cadeau idéal pour attendre et fêter la naissance de Jésus en famille. Le petit village se prépare pour Noël ! Un livret accompagne ce calendrier, pour permettre à l'enfant de découvrir l'Avent et la fête de Noël. Il raconte l'histoire des habitants d'un petit village dans les montagnes qui se préparent à célébrer Noël. Chacun, à son rythme, trouve une manière unique de faire de la place dans son coeur pour accueillir Jésus. Ce petit récit, tout en douceur et en poésie, invite les enfants à réfléchir sur la manière dont ils peuvent, eux aussi, se préparer intérieurement à Noël, en prenant le temps de s'ouvrir aux autres et de cultiver des valeurs d'amour et de partage.

