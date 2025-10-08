Mon grand livre de comptines Petit Ours Brun

Ce livre est une véritable célébration des 50 ans de Petit Ours Brun, apportant à la fois une touche de tendresse et de musique dans le quotidien des enfants, tout en offrant un bel objet pour les parents et les grands-parents. Un bel objet cadeau Avec son grand format, sa couverture rembordée et ses pages cartonnées, il est conçu pour durer, résister aux petites mains et faire plaisir à tous les âges. Une offre inédite, pensée autant pour l'éveil musical des enfants que pour le plaisir d'offrir un bel ouvrageUn livre sonore pour une année exceptionnelle : joyeux anniversaire Petit Ours Brun ! Cette année marque les 50 ans d'un personnage emblématique qui a bercé des générations d'enfants. Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, une série de livres inédits est lancée, offrant une immersion dans un univers tendre et joyeux qui ravira petits et grands.
Par
Danièle Bour, Laura Bour, Céline Bour-Chollet Chez
Bayard jeunesse
Commenter ce livre