Mon grand livre de comptines Petit Ours Brun

Ce livre est une véritable célébration des 50 ans de Petit Ours Brun, apportant à la fois une touche de tendresse et de musique dans le quotidien des enfants, tout en offrant un bel objet pour les parents et les grands-parents. Un bel objet cadeau Avec son grand format, sa couverture rembordée et ses pages cartonnées, il est conçu pour durer, résister aux petites mains et faire plaisir à tous les âges. Une offre inédite, pensée autant pour l'éveil musical des enfants que pour le plaisir d'offrir un bel ouvrageUn livre sonore pour une année exceptionnelle : joyeux anniversaire Petit Ours Brun ! Cette année marque les 50 ans d'un personnage emblématique qui a bercé des générations d'enfants. Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, une série de livres inédits est lancée, offrant une immersion dans un univers tendre et joyeux qui ravira petits et grands.