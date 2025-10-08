Inscription
#Album jeunesse

Wahou !

Hervé Tullet

ActuaLitté
Une lecture interactive et réjouissante La main du jeune lecteur est invitée à suivre une ligne, à soulever un flap, à tourner la page, à faire coucou, à taper, à caresser, à dessiner... Avec des trous et des flaps dans tous les sens, ce livre regorge de surprises ! Une approche ludique de l'art Hervé Tullet, artiste à la créativité foisonnante et à la renommée mondiale, guide son jeune lecteur au fil des pages et l'invite à s'émerveiller, à s'amuser et à jouer avec ses mains ! Un très bel album Des couleurs éclatantes pour un effet Whaou garanti ! Un bel objet, solide et durable, à mettre entre les mains des enfants à partir de deux ans.

Par Hervé Tullet
Chez Bayard jeunesse

Auteur

Hervé Tullet

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres personnages

Wahou !

Hervé Tullet

Paru le 08/10/2025

48 pages

Bayard jeunesse

17,90 €

9791036373732
© Notice établie par ORB
