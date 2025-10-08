Une lecture interactive et réjouissante La main du jeune lecteur est invitée à suivre une ligne, à soulever un flap, à tourner la page, à faire coucou, à taper, à caresser, à dessiner... Avec des trous et des flaps dans tous les sens, ce livre regorge de surprises ! Une approche ludique de l'art Hervé Tullet, artiste à la créativité foisonnante et à la renommée mondiale, guide son jeune lecteur au fil des pages et l'invite à s'émerveiller, à s'amuser et à jouer avec ses mains ! Un très bel album Des couleurs éclatantes pour un effet Whaou garanti ! Un bel objet, solide et durable, à mettre entre les mains des enfants à partir de deux ans.