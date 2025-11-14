Géologue et archéologue, Jules Barthoux arrive à Kaboul en 1925 et restera en Afghanistan jusqu'en 1928 où il travaillera pour le compte de la Délégation archéologique française en Afghanistan. Esprit libre, il décide très vite de s'affranchir des directives reçues et se lance dans une série de reconnaissances à travers le pays. Il entreprend également un grand voyage dans le Nord afghan, qui lui permet de découvrir des sites archéologiques d'importance. Découverts récemment, voici rassemblés les carnets de Jules Barthoux relatant ses aventures afghanes, accompagnés d'un appareil critique de Régis Koetschet, ancien ambassadeur de France à Kaboul.