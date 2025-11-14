Inscription
#Essais

Aventures afghanes

Régis Koetschet

ActuaLitté
Géologue et archéologue, Jules Barthoux arrive à Kaboul en 1925 et restera en Afghanistan jusqu'en 1928 où il travaillera pour le compte de la Délégation archéologique française en Afghanistan. Esprit libre, il décide très vite de s'affranchir des directives reçues et se lance dans une série de reconnaissances à travers le pays. Il entreprend également un grand voyage dans le Nord afghan, qui lui permet de découvrir des sites archéologiques d'importance. Découverts récemment, voici rassemblés les carnets de Jules Barthoux relatant ses aventures afghanes, accompagnés d'un appareil critique de Régis Koetschet, ancien ambassadeur de France à Kaboul.

Par Régis Koetschet
Chez Nevicata

|

Auteur

Régis Koetschet

Editeur

Nevicata

Genre

Récits de voyage

Aventures afghanes

Régis Koetschet

Paru le 14/11/2025

283 pages

Nevicata

25,00 €

ActuaLitté
9782875232472
© Notice établie par ORB
