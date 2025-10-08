Inscription
Le livre du fossoyeur

Oliver Pötzsch

Quand la mort frappe à Vienne en 1893, lui seul peut mener l'enquête. Tout juste muté dans la capitale autrichienne, l'inspecteur Leopold von Herzfeldt hérite d'une affaire sanglante : une femme retrouvée égorgée et empalée. Pour élucider ce meurtre, Leo applique les règles innovantes de criminalistique, malgré la désapprobation de ses collègues, qui considèrent ses méthodes plus proches de la sorcellerie que du travail policier. Heureusement, Augustin Rothmayer, l'étrange fossoyeur du cimetière central, et Julia Wolf, la séduisante téléphoniste à la Direction de la police, vont l'aider. Les victimes se multiplient, mais un élément émerge : toutes semblent en lien avec des valses noires, dans lesquelles un diable officierait. Un thriller historique envoûtant qui nous plonge aux origines de la criminologie. Traduit de l'allemand par Johannes Honigmann A propos de l'auteur Né à Munich en 1970, Oliver Pötzsch travaille comme scénariste et pour la radio de Bavière. Il est connu pour sa série policière historique, La Fille du bourreau, traduite dans plus de vingt pays et dont le premier tome a remporté le Prix Historia 2015 du roman policier. "Dans le Vienne de la fin XIXe, une enquête envoûtante et macabre à souhait". Michel Jupille, librairie Les Sandales d'Empédocle "Une intrigue criminelle captivante dans ce Vienne en proie aux changements du xxe siècle". Frankfurter Allgemeine Zeitung "Une série bien documentée et rythmée à souhait, une vraie réussite". Isabelle Mity, Historia

Par Oliver Pötzsch
Chez HarperCollins France

Auteur

Oliver Pötzsch

Editeur

HarperCollins France

Genre

Policiers historiques

Le livre du fossoyeur

Oliver Pötzsch trad. Johannes Honigmann

Paru le 08/10/2025

480 pages

HarperCollins France

9,20 €

9791033923817
