Mon plus beau voeu pour Noël

Et si un simple voeu pouvait tout changer ? Anika n'a pas eu besoin d'ouvrir le dossier estampillé "PROJET URGENT TOP SECRET" pour savoir qu'elle accepterait la mission. Elle est la meilleure elfe agente spéciale infiltrée, mais cette fois l'enjeu est de taille. Si elle réussit, elle pourra enfin réaliser son rêve et devenir le bras droit du Père Noël. Pour cela, elle devra accomplir des miracles : rapporter un peu de magie dans une famille brisée par le deuil et aider Davin, ce père veuf qui s'est barricadé derrière la douleur et son travail, à guérir de ses peines passées. Mais, à force de le côtoyer, Anika ne peut nier l'effet que Davin a sur elle et la façon dont son sourire rare mais ravageur fait fondre son coeur. Pourtant, elle sait pertinemment que leur histoire est impossible. Elle a tout juste vingt-six jours pour mener sa mission à bien, et tomber amoureuse d'un humain ne figure pas parmi ses objectifs. Mais parfois il suffit de croire suffisamment fort en la magie de Noël pour que les voeux se réalisent... "Molly Reagan a le don de vous happer dès les premiers mots de la première page et croyez-moi, vous ne voudrez plus lâcher votre roman ! " @enaiirolf_ A propos de l'autrice : Molly Reagan est une pile électrique qui ne se pose devant son écran qu'une fois la maison endormie. Femme active, mère poule et épouse modèle (ou presque), elle n'a pas pour priorité de créer l'homme parfait dans ses romans mais de faire rêver ses lectrices.