Prions en Eglise Junior N° 127, novembre 2025

Collectif, Karem Bustica

ActuaLitté
Coordonné par la rédaction de Prions en Eglise, la revue Prions en Eglise Junior bénéficie de l'expertise liturgique et théologique de spécialistes tout en sachant parler à hauteur d'enfants, en s'appuyant sur la culture jeunesse de Bayard. Très apprécié par les catéchistes et animateurs d'éveil à la foi, Prions en Eglise Junior souhaite que les enfants puissent gouter à la saveur de la parole de Dieu et s'ouvrent au mystère de l'Eucharistie. Prions en Eglise Junior propose aux enfants dès 7 ans et à leur famille de : Découvrir la parole de Dieu (textes de la messe du dimanche, accompagnés de jeux et des commentaires adaptés aux enfants) Apprendre à prier Vivre en chrétien (des idées pour agir chaque jour) Grandir dans la foi (des réponses aux questions des enfants) Connaitre l'Eglise (ordinaire de la messe, explication de la liturgie Rencontrer des témoins (témoignages d'enfants, vie de saints...) Ce bimestriel accompagnera les enfants dans leur vie de prière à la messe mais aussi chez eux, et en famille.

Prions en Eglise Junior N° 127, novembre 2025

Paru le 15/10/2025

124 pages

7,00 €

9791029618277
