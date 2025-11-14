Au-delà des situations de fin de vie ou de maladie, la souffrance existentielle peut concerner tout un chacun, à tout âge. Les apports théoriques et pratiques fournis visent à améliorer les réponses des soignants pour accompagner ces difficultés humaines Depuis plusieurs années, la souffrance existentielle constitue un objet d'étude dans le monde de la santé. Cette notion s'est surtout imposée dans le contexte de la fin de vie ou du vécu avec une maladie chronique, mais la détresse d'exister peut s'expérimenter à tout âge, parfois sans cause identifiée. Considérer que les interrogations existentielles sont inhérentes à la condition humaine enrichit le regard sur ce thème complexe, et permet d'envisager la diversité des situations humaines où surgit le mal d'exister. C'est ce que montre l'auteur en recontextualisant la souffrance existentielle dans son cadre philosophique, anthropologique et culturel pour mieux la défi­nir. Il fournit des clarifications conceptuelles, tient compte des enjeux déonto­logiques et juridiques, notamment autour de la question de l'euthanasie ou de l'aide à mourir. Il souligne que tout moment de l'existence peut être à la source d'une souffrance, d'autant plus sur un fond de malaise diffus dans nos socié­tés. Un tel vécu représente un défi majeur pour les soignants désireux de soutenir au mieux les patients. Leurs réponses devraient s'écarter des actions et réactions stéréotypées tant ces situations sont avant tout un appel au soin, au prendre soin. Ils n'ont pas forcément de traitements à proposer, même s'il en existe, l'auteur les passant en revue. Ils peuvent eux-mêmes être affectés, vivre un stress moral ou d'éthique face aux émotions et questionnements des personnes accompagnées. Il importe alors de chercher à saisir ce que vivent les patients traversant cette épreuve proprement humaine pour en com­prendre le sens primordial et s'adapter à chaque situation singulière. C'est bien un regard fondamentalement soignant appliqué à la souffrance existen­tielle qui peut ouvrir l'horizon philosophique et spirituel pour aboutir à des perspectives de réponses concrètes. Il s'agit ainsi d'échapper à toute velléité de contrôle afin d'accueillir la détresse de patients, qu'elle soit due à des transitions de vie difficiles, différentes pertes, la solitude, ou autre. Sur la base de l'étude des recherches les plus actuelles, ce livre approfondit la réalité complexe de la souffrance existentielle, montre qu'elle atteint les patients et leurs proches, mais aussi les soignants, et suggère des pistes d'interventions créatives susceptibles de l'apaiser ou de la réduire.