"Ca alors ! il a neigé cette nuit". constate le blaireau au réveil. Sur les balcons du dessous, ça alors ! le toucan a égaré ses lunettes, les écureuils ont perdu leurs noisettes, le crocodile ne retrouve plus son chapeau... Qu'est-il donc en train de se manigancer au pied de l'immeuble ? Un très bel album à partir de 2 ans Les illustrations fourmillent de petits détails rigolos : en bas de chaque scène on voit dépasser une oreille, une corne, une queue, etc. du voisin du dessous. Et en haut on aperçoit le voisin du dessus sur son balcon. Grace à une narration jubilatoire, construite sur la répétition avec un effet de surprise final, ce conte-randonnée permet de créer un moment de lecture délicieux avec son enfant. Une nouvelle édition collector pour les fêtes Un album pour les tout-petits dans un décor enneigé, avec une joli couverture métallisée qui crée un très bel objet : le cadeau idéal pour patienter avant Noël ou à retrouver sous le sapin !