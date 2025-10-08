Moi, je grandis

"Voici un format innovant pour accompagner Bébé depuis tout petit jusqu'à l'apparition de la motricité et du langage. Ici, Bébé de couvre le monde en allant à sa rencontre : par ses expériences tactiles et le mouvement, il apprend a connaître et reconnaître son corps, à le mouvoir, jusqu'à devenir capable de partir à pied à l'aventure ! " Véronique Scart, neuropsychologue. Un concept innovant Ce très grand livre de 1, 50 m est à poser à plat pour que bébé rampe dessus, ou à mettre debout pour une expérience de lecture originale. Le livre est double face : d'un côté, des bébés sont représentés de la position couchée jusqu'à la marche ; de l'autre, on retrouve des bébés grandeur nature, de dos, de face, et un miroir pour nommer et reconnaître les parties du corps. Un livre conçu pour les bébés Nouveauté dans la collection Bébéli, en collaboration avec la neuropsychologue Véronique Scart et avec les illustrations de bébés précises et malicieuses de Marion Piffaretti. Un grand livre à déplier pour accompagner le bébé dans la découverte de son corps et de sa motricité, du quatre pattes jusqu'aux premiers pas.