Le pouvoir incroyable des mouvements primordiaux

Et si certaines de vos difficultés corporelles, émotionnelles et psychologiques venaient de réflexes archaïques non intégrés ? Bonne nouvelle : il est possible d'y remédier ! Découvrez comment réveiller et rééquilibrer ces réflexes avec des exercices simples et ludiques pour retrouver mobilité, sérénité et bien-être. Les réflexes archaïques sont à la base de notre développement moteur, sensoriel et neurologique. Pourtant, lorsqu'ils sont mal intégrés - dès l'enfance ou suite à un choc - ils peuvent perturber notre posture, nos émotions et même notre gestion du stress. Ce livre vous invite à explorer ce sujet fascinant à travers des tests d'auto-évaluation et des exercices pratiques. Grâce à une approche concrète et interactive, illustrée de photos et d'accès à des vidéos, vous apprendrez à mieux comprendre votre corps et à lui offrir les clés d'un fonctionnement plus harmonieux.