Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Vocalités d’oc (théâtre, chanson, poésie)

Jean-François Courouau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au XVIIe siècle, la création en langue occitane, au théâtre, dans la poésie, dans la chanson, joue avec les formes culturelles héritées et une importance centrale est accordée à la mise en voix, à l'oralité, à la vocalité. Le résultat est original et surprenant. On l'ignore souvent mais le XVIIe siècle est un grand siècle de création artistique dans la langue d'oc, alors couramment employée par l'ensemble de la population dans le sud du royaume. Ces oeuvres, pour beaucoup oubliées de nos jours, témoignent d'un dynamisme paradoxal - alors que triomphe la littérature de langue française - et d'une étonnante originalité. Une des caractéristiques les plus frappantes réside dans l'usage qui est fait, quel que soit le genre pratiqué, de la vocalité. Les paroles, les voix plurielles de tout un monde se font entendre et, tout en connaissant et en respectant les conventions tacites qui régissent la vie artistique de leur temps, les créateurs de langue occitane jouent sur le décalage, le contrepoint, voire l'opposition plus ou moins directe. Le théâtre, joué dans la rue, comme à Béziers, ou en Provence en temps de carnaval, est le lieu d'élection de ces discordances mais on perçoit également ce primat accordé à la vocalité aussi bien dans la poésie que dans la chanson, religieuse ou profane. Une présence de la voix occitane qui se fait entendre jusque dans le Nouveau Monde.

Par Jean-François Courouau
Chez Presses Universitaires du Mirail

|

Auteur

Jean-François Courouau

Editeur

Presses Universitaires du Mirail

Genre

Revues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vocalités d’oc (théâtre, chanson, poésie) par Jean-François Courouau

Commenter ce livre

 

Vocalités d’oc (théâtre, chanson, poésie)

Jean-François Courouau

Paru le 20/11/2025

200 pages

Presses Universitaires du Mirail

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810713509
9782810713509
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.