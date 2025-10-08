Bruno castellucci : un sideman tambour battant

Castellucci, un nom. Qui rythme. Qui pulse. Qui sonne. Un groove parti de peu, arrivé partout. Qui frappe. Qui racle. Qui claque. Castellucci aux quatre coins du monde — clubs, festivals, studios, scènes... Michel Mainil signe le récit vivant de la carrière remarquable d'un des batteurs les plus (re)connus de la scène musicale internationale. Il en retrace le parcours, les rencontres décisives, les tournées au long cours, les sessions où tout se joue en une prise, les fous rires de loge... et mille autres propos. Né en janvier 1944, Bruno Castellucci, autodidacte dès quatorze ans, s'impose vite comme l'un des batteurs les plus complets d'Europe. Des dizaines d'albums, des centaines de concerts et plus de quarante ans aux côtés de Toots Thielemans jalonnent une trajectoire où pop, jazz et fusion se répondent sans frontières. Son groove et son parcours demeurent, aujourd'hui encore, une source d'inspiration pour chaque nouvelle génération de musiciens.