Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Bruno castellucci : un sideman tambour battant

Michel Mainil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Castellucci, un nom. Qui rythme. Qui pulse. Qui sonne. Un groove parti de peu, arrivé partout. Qui frappe. Qui racle. Qui claque. Castellucci aux quatre coins du monde — clubs, festivals, studios, scènes... Michel Mainil signe le récit vivant de la carrière remarquable d'un des batteurs les plus (re)connus de la scène musicale internationale. Il en retrace le parcours, les rencontres décisives, les tournées au long cours, les sessions où tout se joue en une prise, les fous rires de loge... et mille autres propos. Né en janvier 1944, Bruno Castellucci, autodidacte dès quatorze ans, s'impose vite comme l'un des batteurs les plus complets d'Europe. Des dizaines d'albums, des centaines de concerts et plus de quarante ans aux côtés de Toots Thielemans jalonnent une trajectoire où pop, jazz et fusion se répondent sans frontières. Son groove et son parcours demeurent, aujourd'hui encore, une source d'inspiration pour chaque nouvelle génération de musiciens.

Par Michel Mainil
Chez Editions F Deville

|

Auteur

Michel Mainil

Editeur

Editions F Deville

Genre

Musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bruno castellucci : un sideman tambour battant par Michel Mainil

Commenter ce livre

 

Bruno castellucci : un sideman tambour battant

Michel Mainil

Paru le 08/10/2025

Editions F Deville

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782875992048
9782875992048
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.