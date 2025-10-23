Inscription
Plaidoyer pour la paix

Simon Gronowski

ActuaLitté
Simon Gronowski est reconnu internationalement : docteur honoris causa, invité dans les écoles, les médias, les institutions. Son histoire inspire et touche un large public. Le 19 avril 1943, un enfant de onze ans saute d'un train en marche. Ce convoi, le vingtième à quitter Malines, conduit plus de 1 600 Juifs vers Auschwitz. Grâce à l'amour de sa mère, au courage de résistants, et à une série de hasards incroyables, Simon Gronowski échappe à la mort. Sa mère et sa soeur ne reviendront jamais. Aujourd'hui âgé de 93 ans, l'un des derniers témoins vivants de la Shoah prend la plume une nouvelle fois. Non pas pour raconter l'horreur, mais pour défendre la paix, la tolérance, la justice et la démocratie. Ce livre bouleversant mêle mémoire et engagement. Il retrace une vie d'épreuves et de résilience, portée par le jazz, le droit et l'amitié. Il rend hommage aux justes, dénonce les discours de haine et d'exclusion, et rappelle que le pardon, même face à l'impardonnable, est parfois possible. Dans un monde troublé, Plaidoyer pour l'humanité est une voix rare, lucide et lumineuse. Celle d'un homme qui a vu le pire et qui croit pourtant - avec une force intacte - en la bonté humaine.

Par Simon Gronowski
Chez Racine Lannoo

|

Auteur

Simon Gronowski

Editeur

Racine Lannoo

Genre

TRAVAUX SUR LA MEMOIRE

Plaidoyer pour la paix

Simon Gronowski

Paru le 06/11/2025

144 pages

Racine Lannoo

19,95 €

9782390253631
