Beaux livres

C'est du gâteau

Benjamin Bousquet, Adelina Krasnici

ActuaLitté
Le couple iconique du Meilleur Pâtissier livre ses secrets de pâtisserie. Ils se sont rencontrés sous la tente du Meilleur Pâtissier et ne se sont plus quittés depuis. Benjamin et Adelina, alias Ben et Adé, forment un duo irrésistible à la ville comme en cuisine. Pâtissiers autodidactes, devenus influenceurs suivis par des milliers de passionnés... Après leur passage remarqué dans Le Meilleur Pâtissier, ils dévoilent ici 60 recettes de pâtisseries inratables, celles qui ont rencontré le plus de succès auprès de leur communauté. Dans ce livre, pas de stress, que du plaisir. Des essentiels comme les madeleines décorées, les gaufres de Liège ou le cake marbré enrobé rocher, jusqu'aux plus techniques comme la tarte citron meringuée, le Paris-Brest, ou la pavlova abricot-romarin. Et pour les grandes occasions ? Osez les créations bluffantes comme la Noix de coco trompe-l'oeil, la bûche pain d'épices, ou encore leur mythique gâteau de l'amour. Avec des pas-à-pas illustrés et des conseils bienveillants, Ben et Adé vous donnent les clés pour réussir chaque recette et, surtout, y prendre goût. Car la pâtisserie, selon eux, c'est simple : du bon, du beau, et du bonheur à partager.

Par Benjamin Bousquet, Adelina Krasnici
Racine Lannoo

|

Auteur

Benjamin Bousquet, Adelina Krasnici

Editeur

Racine Lannoo

Genre

Desserts, pâtisseries

C'est du gâteau

Benjamin Bousquet, Adelina Krasnici

Paru le 06/11/2025

176 pages

Racine Lannoo

29,95 €

ActuaLitté
9782390253426
