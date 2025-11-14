Inscription
#Essais

Géopolitique des pays du Golfe

Magoariec raphael Le, Lukas Aubin, Raphaël Le Magoariec

Une analyse claire et structurée des enjeux géopolitiques des pays du Golfe, entre puissance énergétique, instabilités sociales et stratégies internationales changeantes. Un ouvrage indispensable pour comprendre la géopolitique des pays du Golfe. De l'aridité des territoires au soft power déployé à l'international, il décrypte les mutations internes, les défis énergétiques et climatiques, ainsi que la recomposition des alliances mondiales dans cette région stratégique.

Géopolitique

Paru le 04/12/2025

200 pages

13,90 €

9782749557359
