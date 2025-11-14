Unloved Clara

Hollande, XVIIe siècle. Clara éblouit. Sa beauté attire chaque regard, chaque désir, chaque jalousie. Elle semble née pour devenir l'héroïne des contes. Mais derrière le vernis, sa grâce parfaite devient piège : une cage de porcelaine où s'étouffent la peur, l'orgueil et la cruauté silencieuse. Dans son ombre, Iris, la soeur "infortunée" , observe et rêve d'un autre destin. Elle sait que la vraie vie se cache ailleurs : dans la faim, dans les secrets, dans le regard brûlant de Caspar, l'apprenti peintre qui ose voir ce que personne n'ose regarder. Alors que Clara devient muse malgré elle, les illusions se fissurent et laissent apparaître une vérité plus dure : l'histoire de Cendrillon n'est qu'un mensonge. Après le phénomène mondial Wicked , Gregory Maguire signe une fresque audacieuse et envoûtante, qui captive dès la première page et ne s'oublie jamais.