Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Unloved Clara

Gregory Maguire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Hollande, XVIIe siècle. Clara éblouit. Sa beauté attire chaque regard, chaque désir, chaque jalousie. Elle semble née pour devenir l'héroïne des contes. Mais derrière le vernis, sa grâce parfaite devient piège : une cage de porcelaine où s'étouffent la peur, l'orgueil et la cruauté silencieuse. Dans son ombre, Iris, la soeur "infortunée" , observe et rêve d'un autre destin. Elle sait que la vraie vie se cache ailleurs : dans la faim, dans les secrets, dans le regard brûlant de Caspar, l'apprenti peintre qui ose voir ce que personne n'ose regarder. Alors que Clara devient muse malgré elle, les illusions se fissurent et laissent apparaître une vérité plus dure : l'histoire de Cendrillon n'est qu'un mensonge. Après le phénomène mondial Wicked , Gregory Maguire signe une fresque audacieuse et envoûtante, qui captive dès la première page et ne s'oublie jamais.

Par Gregory Maguire
Chez Jeanne & Juliette

|

Auteur

Gregory Maguire

Editeur

Jeanne & Juliette

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Unloved Clara par Gregory Maguire

Commenter ce livre

 

Unloved Clara

Gregory Maguire

Paru le 21/11/2025

400 pages

Jeanne & Juliette

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494473669
9782494473669
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.