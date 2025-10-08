La sérénité financière en 10 minutes par jour

Si l'argent ne fait pas le bonheur, ne plus avoir peur d'être à découvert à la fin du mois, pouvoir économiser pour réaliser ses projets, voire investir pour se construire un patrimoine contribue certainement à la tranquillité d'esprit. Cet ouvrage donne la marche à suivre pour gérer efficacement son budget ainsi que de nombreux conseils pour réaliser des économies dans tous les domaines, mettre de l'argent de côté, le protéger et le faire fructifier. Quels que soient votre situation et vos objectifs, ce livre vous offre toutes les connaissances financières et les bons réflexes pour aboutir à une gestion saine de vos finances personnelles.