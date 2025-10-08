Inscription
La sérénité financière en 10 minutes par jour

Sabrina Masson

ActuaLitté
Si l'argent ne fait pas le bonheur, ne plus avoir peur d'être à découvert à la fin du mois, pouvoir économiser pour réaliser ses projets, voire investir pour se construire un patrimoine contribue certainement à la tranquillité d'esprit. Cet ouvrage donne la marche à suivre pour gérer efficacement son budget ainsi que de nombreux conseils pour réaliser des économies dans tous les domaines, mettre de l'argent de côté, le protéger et le faire fructifier. Quels que soient votre situation et vos objectifs, ce livre vous offre toutes les connaissances financières et les bons réflexes pour aboutir à une gestion saine de vos finances personnelles.

Par Sabrina Masson
Chez Maxima

|

Auteur

Sabrina Masson

Editeur

Maxima

Genre

Vie de famille

La sérénité financière en 10 minutes par jour

Sabrina Masson

Paru le 08/10/2025

269 pages

Maxima

18,80 €

9782818812372
