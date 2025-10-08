Inscription
Iron Maiden

Bruce Dickinson, Steve Harris

A l'occasion des 50 ans d'Iron Maiden, ce magnifique livre illustré, qui contient des témoignages de membres du groupe passés et présents ainsi que des photographies inédites issues des archives d'Iron Maiden, retrace l'évolution du groupe le plus prestigieux du heavy metal. Iron Maiden est une institution. Pionnier de la nouvelle vague de heavy metal britannique dans les années 80, le groupe incarne un esprit d'indépendance créative intrépide et une fidélité indéfectible envers ses fans, qui lui a valu d'être suivi dans le monde entier, toutes générations confondues. Iron Maiden : Infinite Dreams retrace l'évolution créative du groupe de heavy metal le plus influent et le plus captivant, de 1975 à 2025. Présentant des pochettes d'albums et de singles emblématiques, des photographies des instruments du groupe d'hier et d'aujourd'hui, des accessoires de scène, des manuscrits de chansons et des objets provenant des archives et des collections personnelles du groupe, ainsi que des photographies historiques de Ross Halfin et John McMurtrie, Iron Maiden : Infinite Dreams offre une plongée fascinante dans l'histoire de ce groupe légendaire, avec des histoires inédites et les témoignages de membres emblématiques du groupe et de son management. L'ouvrage est complété par une préface du fondateur du groupe, Steve Harris, et par une postface du chanteur Bruce Dickinson.

Par Bruce Dickinson, Steve Harris
Chez Editions du Chêne

Auteur

Bruce Dickinson, Steve Harris

Editeur

Editions du Chêne

Genre

Rock

Iron Maiden

Bruce Dickinson, Steve Harris

Paru le 08/10/2025

352 pages

Editions du Chêne

59,90 €

9782812322181
