Et chaque fois, mourir un peu Intégrale . Edition collector

Les deux tomes du roman Et chaque fois, mourir un peu réunis en un seul volume - édition limitée. Soigner, survivre, tenir. Et chaque fois... mourir un peu. Grégory est infirmier humanitaire. Pendant près de vingt ans, il a vu ce que l'humanité a de plus noir en se rendant sur les zones de guerre : Sarajevo, Gaza, la Tchétchénie, le Congo, l'Afghanistan... Son combat, il le mène sans armes, en première ligne, au nom de la vie. Il soigne les corps en essayant de préserver ce qui reste des êtres. Un regard reconnaissant, un sourire arraché à l'horreur, suffisent à le maintenir debout. Jusqu'au jour où Grégory devient à son tour victime de la guerre et de ses cicatrices invisibles. Le retour à la vie sera une autre bataille. Plus sourde, plus intime. Plus violente encore. Dans ce chaos, un lien résiste à tout : l'amitié indéfectible de Paul, son frère d'armes et d'âme, dernier rempart contre la chute... jusqu'à quand ? Dans ce diptyque vertigineux, aussi noir que lumineux, Karine Giebel explore les limites de l'endurance humaine et la frontière fragile entre sacrifice et effondrement. Elle écrit le silence des survivants et la folie tapie sous la peau. A la croisée du thriller psychologique et du roman humanitaire, elle signe une fresque coup de poing et inoubliable sur la guerre, la mémoire, la fraternité, la survie. Une oeuvre majeure. Un choc littéraire. " Je suis mort là-bas. Le type qui est revenu... c'est juste un survivant. "