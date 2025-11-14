Aisha et Aida, jumelles endeuillées par la perte de leur mère, voient leur vie bouleversée lorsque leur père annonce son remariage. Rapidement, une belle-mère, accompagnée de ses trois fils, s'installe dans le manoir familial des Dimucci. Méfiantes et prêtes à tout pour protéger leur père et leur héritage, les jumelles multiplient les stratagèmes pour se débarrasser de ces intrus. Mais leurs efforts s'avèrent vains face à la détermination de la nouvelle famille à s'enraciner dans leur demeure. Aisha, passionnée de Littérature, ne peut s'empêcher de voir en sa belle-mère le reflet inquiétant des méchantes de ses contes. Dans ce vieux manoir, se déroule un récit mêlant amour et haine, vengeance et romance, tissant un conte de fées sanglant. Un chef-d'oeuvre visuel et narratif qui bouleverse et fascine.