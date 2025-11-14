Inscription
#Manga

Aisha

Fajite

Aisha et Aida, jumelles endeuillées par la perte de leur mère, voient leur vie bouleversée lorsque leur père annonce son remariage. Rapidement, une belle-mère, accompagnée de ses trois fils, s'installe dans le manoir familial des Dimucci. Méfiantes et prêtes à tout pour protéger leur père et leur héritage, les jumelles multiplient les stratagèmes pour se débarrasser de ces intrus. Mais leurs efforts s'avèrent vains face à la détermination de la nouvelle famille à s'enraciner dans leur demeure. Aisha, passionnée de Littérature, ne peut s'empêcher de voir en sa belle-mère le reflet inquiétant des méchantes de ses contes. Dans ce vieux manoir, se déroule un récit mêlant amour et haine, vengeance et romance, tissant un conte de fées sanglant. Un chef-d'oeuvre visuel et narratif qui bouleverse et fascine.

Par Fajite
Chez Komogi

|

Auteur

Fajite

Editeur

Komogi

Genre

Seinen/Homme

Aisha

Fajite

Paru le 14/11/2025

416 pages

Komogi

29,95 €

9782494300309
© Notice établie par ORB
