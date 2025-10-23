Inscription
#Essais

Toilettes du monde

Lonely Planet, Planet Lonely

Une envie pressante de découvrir la planète Perdues au milieu des arbres ou dans le désert, les pieds dans la neige ou dans le vide, perchées au sommet d'un building ou au bord d'un précipice... Extrêmement sommaires ou bourrées de technologie, en bois ou en porcelaine, traditionnelles ou futuristes... On a du mal à imaginer l'infinie variété des solutions qui ont été proposées au plus élémentaire des besoins. En 100 toilettes et autant de photos, vous découvrirez que chez l'être humain, tout, absolument tout est culture. Livrées à l'inspiration des artistes, conçues par des designers malins, construites par des architectes au goût plus ou moins sûr, fruit du bon sens ou de la débrouillardise locale, préparez-vous à un tour du monde des toilettes les plus insolites. Dans cette nouvelle édition, une sélection entièrement inédite de 100 toilettes

Lonely Planet, Planet Lonely
Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Guides pratiques

Toilettes du monde

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 23/10/2025

144 pages

Lonely Planet

12,90 €

9782384928132
