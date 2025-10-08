Inscription
Escape Game Contes cruels

A préciser, Xxx

ActuaLitté
Trois scénarios palpitants, empreints de merveilleux, pour vivre des moments conviviaux, en famille ou entre amis. - Dans la forêt de l'ogre. Quand vos parents vous ont proposé une promenade en forêt, vous ne pensiez pas qu'ils allaient vous y abandonner en pleine nuit. Heureusement, votre plus jeune frère a pressenti leur terrible intention et a semé sur votre chemin des petits cailloux. Mais l'obscurité règne et de mystérieuses créatures se font entendre. Leurs cris se rapprochent et vous glacent le sang. A moins qu'il ne s'agisse des hurlements de l'ogre, qui habite au coeur de cette forêt ? - Le miroir maléfique. Tandis que vous jouez devant les miroirs déformants de la fête foraine, un éclair lumineux vous aveugle dans un immense fracas. Etourdis, vous réalisez alors que vous avez été projetés de l'autre côté du miroir, au pays des contes, au royaume de Blanche-Neige. Un oiseau craintif dépose à vos pieds une lettre signée de sa main : elle est grand danger, et vous aussi, puisque la reine qui fait régner la terreur sur ce territoire élimine sans pitié toutes ses rivales, mais également tous les intrus... Pour échapper à son courroux, il vous faut trouver et briser son miroir maléfique. - La machination de Barbe-Bleue. Prisonniers de Barbe-Bleue, vous savez que vous devez quitter au plus vite son château pour ne pas connaître le même destin funeste que ses épouses... Alors que vous venez tout juste de réussir à déverrouiller la porte de votre cellule, la voix du monstre retentit brutalement et vous menace : vous ne sortirez pas vivants de son domaine qu'il a piégé de mille façons cruelles. Sa vengeance sera terrible ! Etes-vous prêts à défier Barbe-Bleue ?

Par A préciser, Xxx
Chez Editions Prisma

|

Auteur

A préciser, Xxx

Editeur

Editions Prisma

Genre

Jeux

Escape Game Contes cruels

A préciser, Xxx

Paru le 08/10/2025

32 pages

Editions Prisma

19,94 €

ActuaLitté
9782810441808
