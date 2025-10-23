Inscription
#Essais

Martinique en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Toutes les clés pour découvrir la Martinique avec Lonely Planet. Un guide tout en couleurs, concis et complet, avec des dizaines de photos. De nombreuses suggestions d'itinéraires pour optimiser le temps disponible. Une couverture complète de la Martinique, des zones les plus fréquentées jusqu'à l'intérieur de l'île, avec des cartes en couleurs de chaque sous-région pour se repérer facilement. Les meilleures expériences pour découvrir cette île des Caraïbes selon ses envies : culture (musique, littérature, cuisine, carnaval), environnement (végétation, faune, paysages), activités sportives (plongée, surf, randonnée), plages... Toutes les informations pratiques pour préparer son voyage et partir serein : moyens de transport, hébergement pour tous les budgets, sécurité, conseils pour bien dépenser son argent, entre autres.

Martinique

Paru le 23/10/2025

224 pages

10,99 €

9782384927869
