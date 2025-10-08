Escape Game Au coeur de la préhistoire

Trois scénarios extraordinaires pour percer les secrets de nos origines et vivre des moments conviviaux en famille ou entre amis. - Escale tragique au jurassique ! Voyageurs dans le temps, vous vous retrouvez par erreur téléportés 1 h avant l'impact de la météorite qui provoquera l'extinction des grands dinosaures, il y a 66 millions d'années. Il vous faut vite rejoindre le portail temporel qui vous permettra de revenir dans le présent, en échappant aux multiples dangers de cette époque. - L'ultime secret de la grotte Chauvet. Alors que vous pratiquez la spéléologie en Ardèche, vous découvrez par hasard une cavité nouvellement formée donnant sur un réseau de grottes non répertorié. A peine y avez-vous mis les pieds qu'un éboulis vous empêche de faire demi-tour. Pour trouver une autre issue, vous vous enfoncez dans les profondeurs du réseau, alors que les batteries de vos lampes commencent à décliner. Le début d'une exploration riche en surprises. . - Le rituel de la pierre sacrée. Travaillant dans un grand musée national, vous découvrez dans ses stocks un coffret oublié contenant une pierre étrange. Vous la saisissez pour l'observer, mais elle vous glisse des mains et se brise au sol avec fracas. Vous vous retrouvez soudainement projetés au sein d'une tribu préhistorique, 10 000 ans avant notre ère...