La Nouvelle-Orléans en quelques jours

Lonely Planet : un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir La Nouvelle-Orléans Un découpage quartier par quartier avec leurs particularités, des rappels historiques et des éclairages culturels. Une couverture large de la ville pour sortir des zones touristiques : de Uptown à Bywater et du bayou St-John au Mississippi. Tous les incontournables d'un séjour à La Nouvelle-Orléans (Vieux Carré, tramway de St Charles Avenue, Cabildo, cimetière Lafayette n°1, musée Ogden, National WWII Museum...) traités de manière extensive. Des propositions de bars et de salles de concert hors des sentiers battus pour découvrir une facette plus authentique de la ville. Des promenades thématiques (architecture, concerts) pour explorer la ville sous un autre angle. Des pages thématiques (musique, gastronomie, enfants, festivals, visites guidées, scène gay et lesbienne...) pour approfondir et visiter la ville selon ses envies. Un chapitre pour remonter aux origines de La Nouvelle-Orléans et comprendre la ville d'aujourd'hui. De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan pour faciliter les déplacements.