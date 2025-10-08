Emma au marché de Noël

Découvre le monde avec Minimiki et ses histoires magiques ! Direction Strasbourg avec Emma ! Emma se rend au célèbre marché de Noël de Strasbourg avec sa mère. Elle s'émerveille de tout : les petits chalets en bois, les décorations qui illuminent la ville... Elles rapportent des boules en verre pour décorer leur sapin de Noël. Mais quand le petit frère d'Emma le renverse, c'est la catastrophe. Heureusement, la magie de Noël n'est jamais loin... Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.