Mon coffret Hedwige journal intime et papeterie

- Un journal secret Hedwige avec une couverture dorée élégante et un cadenas avec clé pour garder ses secrets bien protégés - Inclus : stylo à encre invisible + lampe UV intégrée au capuchon pour écrire des messages magiques - Avec 6 accessoires collector Harry Potter : 1 gomme + 1 porte-clé Hedwige, 2 masking tapes décoratifs, 1 mini bloc-pelable - Un coffret complet pour les fans de l'univers Harry Potter qui aiment écrire, créer et rêver - Idéal comme cadeau d'anniversaire, de Noël ou de rentrée - dès 6 ans Ce coffret Harry Potter fera briller les yeux des apprentis sorciers ! Il contient un journal secret à l'effigie de Hedwige, la célèbre chouette blanche, avec une couverture rigide ornée de détails dorés. Grâce à son cadenas et sa clé, les secrets sont bien gardés. Le stylo à encre invisible permet d'écrire des messages secrets qu'on ne peut lire qu'en utilisant la lampe UV intégrée dans le capuchon. Magique, non ? Le coffret contient aussi une sélection d'accessoires collector pour personnaliser ses pages ou décorer son bureau : - 1 gomme et 1 porte-clé à l'image d'Hedwige - 2 rouleaux de masking-tapes Harry Potter - 1 bloc-pelable pour griffonner ses idéesUn univers complet de papeterie magique, à offrir à tous les enfants fans de l'univers Harry Potter dès 6 ans. Parfait pour l'écriture, le dessin, les jeux secrets et les moments de rêve !