#Album jeunesse

Petit sapin de Noël

Collectif, Jessica Courtney-Tickle

ActuaLitté
Une belle histoire d'hiver avec de nombreux volets à soulever et de la dorure à chaque page. "Une lecture interactive : 24 volets à soulever pour découvrir des petites surprises cachées dans le décor. L'histoire toute simple et belle d'un petit sapin qui s'éveille sous la neige, permettant au jeune lecteur de faire le tour de la forêt en découvrant les plantes, baies et animaux qui l'entourent. Les magnifiques illustrations très détaillées de Jessica Courtney-Tickle, illustratrice du Jardin de Mamie, de Dans la jungle secrète et de plusieurs livres musicaux chez Kimane (Casse-Noisette, Le Carnaval des animaux, Pierre et le loup...) Avec de la dorure argentée à chaque page, qui vient sublimer les illustrations (flocons de neige argentés, étoiles brillantes...) Des bords blancs et des coins arrondis pour les petites mains. Avec de la dorure rouge et argentée en couverture. Un album féerique pour les fêtes".

Par Collectif, Jessica Courtney-Tickle
Chez Kimane

|

Auteur

Collectif, Jessica Courtney-Tickle

Editeur

Kimane

Genre

Livres rabats, tirettes

Retrouver tous les articles sur Petit sapin de Noël par Collectif, Jessica Courtney-Tickle

Commenter ce livre

 

Petit sapin de Noël

Collectif, Jessica Courtney-Tickle

Paru le 30/10/2025

14 pages

Kimane

14,95 €

ActuaLitté
9782383224587
