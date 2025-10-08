Inscription
Mon journal secret Totally Spies avec stylo magique

Play Bac, Editions Playbac

Journal intime Totally Spies avec stylo magique à encre invisible Carnet secret pour enfants, idéal pour écrire rêves, pensées et aventures Ce journal intime Totally Spies est l'accessoire parfait pour tous les petits espions en herbe ! Les enfants pourront y écrire leurs pensées, secrets, rêves et aventures, tout en étant sûrs qu'aucun intrus ne pourra les lire. Grâce au stylo magique à encre invisible, seuls les véritables agents secrets pourront révéler les messages cachés à l'aide de la lumière spéciale intégrée au capuchon. Un carnet unique, à la fois ludique et mystérieux, qui stimule l'imagination et protège les secrets. Stylo espion inclus Encre invisible + lumière UV intégrée Design girly, coloré et fun Idée cadeau parfaite pour les fans de Totally Spies

Play Bac, Editions Playbac
Play Bac

Play Bac, Editions Playbac

Play Bac

Coloriage, gommettes et autoco

Mon journal secret Totally Spies avec stylo magique

Play Bac, Editions Playbac

Paru le 08/10/2025

96 pages

Play Bac

13,90 €

9782809694147
