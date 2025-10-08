Mon journal secret Totally Spies avec stylo magique

Journal intime Totally Spies avec stylo magique à encre invisible Carnet secret pour enfants, idéal pour écrire rêves, pensées et aventures Ce journal intime Totally Spies est l'accessoire parfait pour tous les petits espions en herbe ! Les enfants pourront y écrire leurs pensées, secrets, rêves et aventures, tout en étant sûrs qu'aucun intrus ne pourra les lire. Grâce au stylo magique à encre invisible, seuls les véritables agents secrets pourront révéler les messages cachés à l'aide de la lumière spéciale intégrée au capuchon. Un carnet unique, à la fois ludique et mystérieux, qui stimule l'imagination et protège les secrets. Stylo espion inclus Encre invisible + lumière UV intégrée Design girly, coloré et fun Idée cadeau parfaite pour les fans de Totally Spies